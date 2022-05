Heracles neemt na degradatie ook afscheid van technisch directeur en voorzitter

Na een dramatisch einde van het seizoen degradeerde Heracles Almelo zaterdag naar de eerste divisie. Technisch directeur Tim Gilissen en voorzitter Hans Bredewoud besloten daarop twee dagen later hun vertrek aan te kondigen.

De 39-jarige oud-voetballer Gilissen verlaat in goed overleg met het bestuur de gedegradeerde club uit Almelo, zo valt te lezen in een verklaring op de clubwebsite. "Na de recente degradatie zijn het bestuur en ik samen tot de conclusie gekomen de weg vrij te maken voor een spoedige terugkeer van de club in de eredivisie."

Heracles moet daarnaast ook op zoek naar een nieuwe voorzitter. Bredewoud was al vijftien jaar actief bij de club. Eerst als penningmeester en sinds 2017 als voorzitter. "Met z'n allen hebben we er alles aan gedaan om de club te behoeden voor degradatie. Tot onze spijt is dat helaas niet gelukt."

Trainerswissel voor play-offs

Gilissen en Bredewoud zijn niet de eersten van wie Heracles afscheid moet nemen. Al voor de play-offs om lijfsbehoud in de eredivisie werd trainer Frank Wormuth op straat gezet.

Assistent-trainer René Kolmschot werd vervolgens aangewezen om Heracles succesvol door de play-offs te loodsen. Die trainerswissel had niet het gewenste effect en na een dubbele nederlaag tegen Excelsior, kwam er een einde aan zeventien seizoenen eredivisie.