Hamburger SV grijpt toch naast promotie; Hertha viert feest in Volksparkstadion

Hamburger SV is er opnieuw niet in geslaagd om te promoveren naar de Bundesliga. De club die tot 2018 onafgebroken op het hoogste niveau in Duitsland speelde, verloor het tweede duel in de play-offs met 0-2 van Hertha BSC, na een eerdere 0-1 zege in Berlijn.

Hertha, dat getraind wordt door HSV-icoon Felix Magath, blijft daardoor actief in de Bundesliga. Eerder verzekerden de grootmachten Schalke 04 en Werder Bremen zich al wel van promotie. Degradanten Greuther Fürth en Arminia Bielefeld maken plaats.

Met zeven landstitels en de winst van de Europa Cup I in 1983 is Hamburger SV een van de grootste clubs in Duitsland. De voormalige Bundesliga-dino staat nog altijd vierde op de eeuwige ranglijst van de Duitse competitie, maar slaagt er al vier jaar op rij niet in om terug te keren.