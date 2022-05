'Kans op extreme hittegolf als in India dertig keer groter'

Door opwarming van de aarde is volgens wetenschappers de kans dertig keer groter op een extreme hittegolf, zoals recent in India en Pakistan. Deze hittegolf was ook een graad kouder geweest als we nog leefden in een pre-industriële wereld, zonder grootschalige uitstoot van broeikasgassen, concludeert de internationale onderzoeksgroep World Weather Attribution Group (WWA).

De hitte in India en Pakistan is ongeëvenaard. India had in 121 jaar tijd nog nooit zo'n hete maand maart, en in Pakistan was het in april heter dan ooit. Daar werd het 51 graden. Naar schatting zijn minstens 90 mensen als gevolg van de extreme hitte overleden, schrijft de WWA.

Modellen vergelijken

Door beschikbare data te vergelijken met diverse modellen, heeft de WWA uitgerekend in hoeverre de opwarming van de aarde hierbij een rol heeft gespeeld. In totaal zijn er twintig klimaatmodellen gebruikt met gegevens over maart en april van de afgelopen decennia. Volgens de wetenschappers wordt daaruit duidelijk dat zo'n extreme situatie zich nu veel sneller voordoet, met hogere temperaturen.

Ook zal het in de toekomst vaker voorkomen. Momenteel is de aarde 1,2 graden opgewarmd en zodra dat oploopt tot 2 graden, zal volgens de WWA zo'n extreem weerfenomeen niet eens in de honderd jaar voorkomen maar eens in de vijf jaar.

De hittegolf in India in beeld: