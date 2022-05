Plan tramlijn Maastricht-Hasselt na 18 jaar in prullenbak

Er komt definitief geen sneltram tussen Maastricht en het Belgische Hasselt. Na ruim 18 jaar discussie heeft de Vlaamse regering de stekker uit het plan getrokken.

De Vlaamse minister Lydia Peeters maakte het besluit vanmiddag bekend op een overleg in Hasselt met de provincie Limburg en de gemeente Maastricht, meldt 1Limburg.

De plannen voor een sneltram tussen de steden dateren uit 2004. De tram zou gaan rijden van het station van Hasselt naar het station in Maastricht. Hasselt ligt zo'n 35 kilometer van de Limburgse hoofdstad. De tramlijn moest onder meer het autoverkeer in de steden ontlasten.

Hoofdpijndossier

Door tegenslagen en vertragingen groeide het project langzaam uit tot een hoofdpijndossier voor de Vlaamse, Maastrichtse en Limburgse politiek. Ook dreigde de tramverbinding fors duurder te worden dan aanvankelijk werd gedacht.

Zo bleek de Wilhelminabrug in Maastricht niet sterk genoeg om de tram te dragen, waardoor de tram niet naar het station kon. Een compleet nieuwe brug over de Maas zou 100 miljoen euro extra kosten. Dat vonden alle betrokkenen te veel geld. Later ontstond in Hasselt een probleem waardoor ook daar de tram niet tot aan het station kon rijden.

Ook de einddatum waarop de lijn af moest zijn, werd steeds verschoven. In eerste instantie zou de lijn in 2010 geopend worden maar dat werd 2017. Ook dat gebeurde niet en uiteindelijk werd het de bedoeling dat de tram in 2024 zou rijden.

Elektrische snelbus

De Vlaamse minister Peeters gaf al eerder aan het oorspronkelijke plan niet meer te zien zitten en ze heeft nu de knoop doorgehakt. Vlaanderen kiest voor een elektrische snelbus tussen beide steden. Het is nog niet duidelijk of Limburg en Maastricht met dat plan akkoord gaan.

Nederlands-Limburg heeft tot nu toe altijd gezegd dat er een tramverbinding moet komen, en dus geen bus. Het Rijk heeft namelijk een subsidie beloofd voor een tram, maar die zou geschrapt kunnen worden als er nu een bus komt.

De gemeente Maastricht en provincie Limburg dreigden eerder met een schadevergoeding als de tramverbinding er niet zou komen.

Teleurgesteld, maar niet verrast

Gedeputeerde Maarten van Gaans van de provincie Limburg laat aan 1Limburg weten teleurgesteld maar niet verrast te zijn over het besluit van de Vlaamse regering. "We moeten het besluit van Vlaanderen respecteren hoewel we 18 jaar samen hebben gewerkt aan een sneltram."

De gedeputeerde zegt er wel compensatie van de Vlaamse zijde voor willen terug te zien. "Want van Nederlandse kant is 20 miljoen geïnvesteerd door Rijk, provincie en gemeente Maastricht."

Hij wil pas praten over het alternatief van de elektrische snelbus als over de financiële afwikkeling overeenstemming is bereikt. "Maar ik blijf het heel belangrijk vinden het grensoverschrijdend openbaar vervoer goed te regelen."