Boris Becker overgebracht naar andere gevangenis, met soepeler regime

Boris Becker is overgebracht naar een andere gevangenis in Groot-Brittannië. De eerste weken van zijn celstraf wegens faillissementsfraude zat de 54-jarige oud-toptennisser uit in de Wandsworth-gevangenis in Londen. Dat complex staat erom bekend dat het overvol is, met veel geweld van gevangenen onderling en slechte hygiënische omstandigheden.

Becker is vandaag overgebracht naar het cellencomplex Huntercombe, in Nuffield, 70 kilometer ten westen van Londen, zo heeft zijn advocaat aan Duitse media bevestigd. De gevangenis Huntercombe staat bekend als niet al te streng. Er zitten vooral mannen van buiten Groot-Brittannië.

De gevangenis biedt plaats aan zo'n 480 gedetineerden. Sommigen zitten alleen in een cel, maar er zijn ook cellen voor meerdere gevangenen. Of Becker een cel alleen heeft, of er een moet delen, is niet bekend.

150 miljoen euro

Becker werd eind vorige maand veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf wegens faillissementsfraude. De helft van de straf is voorwaardelijk. In 2017 werd Boris Becker failliet verklaard, maar hij hield een deel van zijn vermogen achter voor de curator.

Becker had ooit een vermogen van 150 miljoen euro, maar gaf ook enorm veel geld uit. Hij leidde nadat hij was gestopt met tennissen een turbulent leven, ook financieel. Er ging veel geld naar regelingen met zijn ex-vrouwen en het onderhoud van zijn kinderen.

Boris Becker was in 1985 met 17 jaar de jongste winnaar van Wimbledon ooit. Hij won daarna nog vijf grandslamtitels. In totaal won Becker in zijn carrière van 16 jaar 49 toernooien.