Britse oud-parlementariër 1,5 jaar cel in wegens aanranding 15-jarige

In Londen is een voormalig parlementslid veroordeeld wegens aanranding van een 15-jarige jongen. De 48-jarige Imran Ahmad Khan moet 1,5 jaar de cel in, oordeelde de rechter. Begin vorige maand werd Khan al uit de Conservatieve Partij gezet.

De aanranding gebeurde in 2008 in de slaapkamer van het slachtoffer, terwijl diens ouders een feestje gaven. Khan, toen nog geen Lagerhuislid, probeerde de jongen dronken te voeren met gin en bood hem aan samen porno te kijken op zijn laptop. De jongen wilde er niets van weten. Toen het slachtoffer in zijn stapelbed ging liggen, heeft Khan hem onder meer betast bij zijn kruis.

Het slachtoffer bleef "bang en geschokt" achter, verklaarde de nu 29-jarige in de rechtbank. Hij deed destijds zijn verhaal wel tegen de politie, maar deed geen officiële aangifte. Dat gebeurde pas in 2019, toen Khan zich verkiesbaar stelde.

Khan vertoonde volgens de rechter geen enkele vorm van berouw. Desondanks kreeg Khan een lagere straf dan verwacht. Hij is nooit eerder veroordeeld, wist mogelijk niet hoe oud het slachtoffer was en heeft al zijn status verloren, redeneerde de rechter. Ook nam de rechter Khans persoonlijke omstandigheden in acht; zo verzorgt hij zijn moeder.

Meer schandalen

De Conservatieven van premier Johnson zit met meer vergelijkbare, pijnlijke kwesties in zijn maag. Vorige week werd een ander parlementslid geschorst, omdat hij wordt verdacht van aanranding en verkrachting. De naam van deze verdachte is niet openbaar gemaakt.

Weer een ander parlementslid, David Warburton, is geschorst vanwege onderzoek naar drie mogelijke gevallen van seksuele intimidatie. En eind april is een Conservatief parlementslid opgestapt omdat hij tweemaal porno had gekeken in het Lagerhuis.