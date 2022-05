Reuser mee naar WK als assistent-bondscoach Van Gaal

Louis van Gaal heeft Martijn Reuser opgenomen in zijn technische staf, waar hij assistent zal worden. De bondscoach van het Nederlands elftal had eerder al Edgar Davids gestrikt, nadat Henk Fraser vanwege zijn nieuwe baan als coach van Utrecht juist afzwaaide als assistent.

De 47-jarige Reuser kwam als aanvaller uit voor Ajax, Vitesse, Willem II en NAC Breda en werd viermaal kampioen van Nederland. Met Ajax won hij in 1995 ook de Champions League en het WK voor clubs. Hij speelde in totaal 317 duels in zijn profcarrière.

Reuser speelde één interland. Als trainer werkte de Amsterdammer met jeugdteams bij NAC, ADO Den Haag en de KNVB. Reuser had als laatste Nederland onder 18 jaar onder zijn hoede.