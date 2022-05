FC Twente neemt ervaren doelman Tyton transfervrij over van Ajax

Twente wordt de vierde club in Nederland voor de Poolse keeper. Eerder speelde hij voor Roda JC en PSV. In het buitenland verdedigde hij het doel van Elche en Deportivo la Coruña in Spanje, het Duitse VfB Stuttgart en FC Cincinatti in de Verenigde Staten.

Tyton stond sinds maart onder contract bij Ajax, dat door de blessures van Remko Pasveer en Maarten Stekelenburg krap in de keepers zat. Zijn contract in Amsterdam liep komende zomer af.

FC Twente heeft Przemyslaw Tyton voor de komende twee jaar vastgelegd, met een optie op een derde seizoen. De 35-jarige doelman komt transfervrij over van Ajax, waar hij geen minuut in actie kwam.

Jans en Tyton oude bekenden

Bij de laatste club werkte Tyton al samen met huidig Twente-trainer Ron Jans. "Ik heb altijd prettig met de trainer samengewerkt", zegt Tyton op de website van FC Twente. "De club is ambitieus en dat ben ik ook. Ik kijk ernaar uit om bij FC Twente aan de slag te gaan."

Vermoedelijk wordt Tyton in Enschede tweede keus achter Lars Unnerstall. De Duitse goalie maakte dit seizoen een goede indruk bij Twente, dat op Ajax en Feyenoord na het laagste aantal tegentreffers van de eredivisie kreeg.

"Voor het nieuwe seizoen wilden we een ervaren doelman toevoegen aan onze selectie", vertelt technisch manager Jan Streuer van Twente. "Doordat hij in Amerika met Ron Jans heeft gewerkt, weten we precies wat we in huis halen. Een heel positieve jongen en een goede prof."

Tyton is de derde aanwinst voor komend seizoen bij Twente, dat na de zomer uitkomt in de derde voorronde van de Conference League. Eerder legde de club middenvelder Sem Steijn van ADO Den Haag al vast voor komend seizoen. Bovendien lichtte de club de optie tot koop op de van PSV gehuurde Michal Sadilek.