Fitte Nadal en gretige Djokovic maken prima indruk in Parijs

Er waren vooraf veel twijfels over de fitheid van Nadal. Maar de Spanjaard bleek goed hersteld van de chronische blessure aan zijn linkervoet, die hem onlangs op het masterstoernooi in Rome parten speelde.

Nadal vloog tegen Thompson ouderwets over de baan en jaagde de ballen met veel topspin de hoeken in. "Ik had vandaag het gevoel dat ik de ballen heel erg goed raakte", stelde de Mallorcaan tevreden vast.

Djokovic niet foutloos

Djokovic speelde ondanks de verpletterende zege verre van foutloos tegen Nishioka. De Serviër sloeg lieft dertig afzwaaiers, maar de Japanner wist hem ook in hun derde duel geen set af te snoepen.

De Serviër maakte ondanks de foutenlast een gretige indruk en won de punten op de momenten wanneer het moest. Djokovic klaarde de klus precies in twee uur.