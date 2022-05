Dertienvoudig winnaar Nadal oogt messcherp én fit in openingsduel in Parijs

Nadal vloog ouderwets over de baan en jaagde de ballen met veel topspin de hoeken in. "Ik had vandaag het gevoel dat ik de ballen heel erg goed raakte", stelde de Mallorcaan tevreden vast.

Oud-winnaar Wawrinka ten onder

Nadal speelt in de tweede ronde tegen de Fransman Corentin Moutet, die oud-winnaar Stan Wawrinka (2015) in een mooie partij de baas was: 2-6, 6-3, 7-6 (2), 6-3.

Heel vreemd is de nederlaag van Wawrinka niet. De 37-jarige Zwitser mist nog het ritme nadat hij eind maart zijn rentree had gemaakt na een slepende voetblessure, die hem ruim een jaar langs de kant hield.