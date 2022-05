Van Dijk verpulvert werelduurrecord: ruim 49 kilometer afgelegd in een uur

"Dit is altijd al een droom van mij geweest", zei Van Dijk voorafgaand aan haar recordpoging. Om die droom te verwezenlijken moest ze minimaal 48 kilometer en 406 meter afleggen, want Lowden had op 30 september 2021 de lat op 48,405 kilometer gelegd.

Al snel zat de regerend wereldkampioen tijdrijden onder het schema van Lowden en haar voorsprong werd alleen maar groter. Halverwege, na 30 minuten zat ze al 42 seconden onder het schema van het oude record.

In het tweede gedeelte van haar recordpoging bleef ze haar voorsprong uitbouwen, maar dat ging minder snel dan daarvoor. Met nog negen minuten op de klok lag ze een minuut voor op Lowdens schema, een geruststellende voorsprong die ze vervolgens stabiel hield.

Na 59 minuten en 5 seconden was het een feit: Van Dijk had meer kilometers afgelegd dan Lowden. In die laatste minuut haalde ze nog even alles uit haar ongetwijfeld flink verzuurde benen en legde ze de lat op 49,254 kilometer, omgerekend 197 rondjes en vier meter.

Blij toen het klaar was

"Ik heb altijd de controle gevoeld", was de eerste reactie van Van Dijk. "Als ik me goed voelde, had ik nog willen versnellen in het tweede gedeelte, maar dat ging niet meer. Dit was alles wat erin zat voor vandaag."

"Op het eind werd het ook wat wazig en ging ik niet meer helemaal recht vooruit. Ik was blij toen het klaar was."