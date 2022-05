Gasboycot Russen drijft Europa in de armen van Qatar

Nu de Europese Unie niet meer afhankelijk wil zijn van Russisch gas, wijken steeds meer Europese landen uit naar Qatar. De ene na de andere Europese delegatie kwam er de afgelopen maanden op bezoek, om zo levering van het zogeheten lng, vloeibaar aardgas, veilig te stellen. Er zitten haken en ogen aan het afnemen van Qatarees gas, maar toch is de stap te verklaren. De grootste lng-exporteurs wereldwijd zijn de Verenigde Staten en Qatar. Lng is het belangrijkste alternatief voor import van gas via Russische pijpleidingen. Omdat lng per boot vervoerd moet worden, is Qatar een betere optie dan de VS, want het ligt dichterbij, zegt Jacopo Pepe, analist internationale politiek van denktank Stiftung Wissenschaft und Politik. Deze denktank adviseert de Duitse regering. Lng-producenten in de VS werken bovendien nu al op de maximale capaciteit en er zijn weinig mogelijkheden om op korte termijn de productie te verhogen.

Wat is lng? Lng staat voor liquified natural gas. Door aardgas af te koelen naar -160 graden Celsius wordt het vloeibaar en kan het eenvoudig opgeslagen of vervoerd worden in tankers. Bovendien is lng door zijn vloeibare staat 600 keer zo compact als in gasvorm, waardoor je veel meer volume in een tanker kunt vervoeren. Lng heeft ook nadelen. Het transport per schip is duur en milieuonvriendelijk. De schepen zijn lang onderweg en stoken fossiele brandstoffen. Eenmaal aan land komen bij het omzetten van lng naar gas ook weer schadelijke stoffen vrij.

Qatar ontvangt de Europeanen met open armen, het land beseft zich dat ze in een goede positie zitten. "Het is altijd fijn om gewild te zijn", zegt Saad Sherida Al-Kaabi, ceo van QatarEnergy en minister voor energie onlangs nog tegen CNN. Dat Qatar zo gewild is als zakenpartner, zorgt er ook voor dat ze eisen kunnen stellen. Zo wil Qatar alleen langlopende contracten afsluiten van tien tot vijftien jaar. Maar dat is niet het enige. Om de lng te ontvangen moeten er in alle haast lng-terminals worden gebouwd. Niet alle Europese landen hebben al zo'n terminal, bijvoorbeeld Duitsland heeft er geen. Staatsbezit Het Russische gas werd gekocht van staatsbedrijf Gazprom, dat nauw verweven is met de Russische staat. Sinds de oorlog in Oekraïne wil Europa dat niet meer. Maar in Qatar is hetzelfde aan de hand: QatarEnergy is een staatsbedrijf dat volledig in handen is van de staat, en de ceo van Qatar Energy is tegelijk minister van energie. "Zo'n 60 tot 70 procent van de staatsinkomsten komen rechtstreeks van dit bedrijf", zegt analist Jacopo Pepe. "Qatar Energy is verweven en geïntegreerd met de bureaucratie en de politieke doelstellingen van de staat."

Afhankelijkheid Russisch gas Volgens de laatste cijfers van de Europese Commissie importeert de EU 90 procent van het gas dat zij verbruikt. Meer dan 34 procent van het totale verbruikte gas van de EU komt uit Rusland. Sinds de start van de oorlog in Oekraïne op 24 februari 2022 heeft de EU zo'n 50 miljard euro aan Rusland betaald voor gas. Lng wordt daarbij gezien als goed alternatief. Op dit moment komt het meeste lng uit Noorwegen, maar dat land kan niet heel Europa van lng voorzien.