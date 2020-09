Opnieuw beelden van zwarte man die overlijdt door mogelijk politiegeweld in VS

Bij zijn arrestatie in Rochester, in het noorden van de staat New York, werd een zak over het hoofd van de 41-jarige Daniel Prude getrokken. Vervolgens werd zijn hoofd minutenlang tegen de grond gedrukt.

In de Verenigde Staten is opnieuw een zwarte man overleden, vermoedelijk door politiegeweld. Het voorval gebeurde al in maart en werd opgenomen door de bodycams van de agenten ter plaatse.

Opnieuw zwarte man overleden in de VS na arrestatie - NOS

Het nieuws komt nu pas naar buiten omdat de nabestaanden van de man de beelden hebben vrijgegeven. Prude overleed op 30 maart in het ziekenhuis met verstikking als doodsoorzaak, een week na de aanvaring met de politie. Dat was twee maanden voordat George Floyd overleed, wat het begin was van grote antiracisme-protesten.

Mentaal niet in orde

Prude was op 23 maart op bezoek bij zijn broer. Hij rende op een gegeven moment in verwarde staat en naakt naar buiten. Zijn broer belde daarop de politie. Een dag eerder werd Prude nog naar het ziekenhuis gebracht omdat hij mentaal niet in orde zou zijn en suïcidaal was.

"Ik belde de politie zodat ze mijn broer konden helpen, niet om hem te lynchen", zei zijn broer Joe tijdens de persconferentie waarbij de beelden werden vrijgegeven. "Hoe kan het dat ze niet meteen zagen dat hij weerloos was. Hij was poedelnaakt en vastgebonden", zei zijn broer. "Hoeveel broeders moeten er nog sterven voordat de samenleving begrijpt dat dit moet stoppen?", vroeg hij zich hardop af.

Amerika-correspondent Arjen van der Horst zegt dat hij niet heel verbaasd is dat er weer beelden van een hardhandige arrestatie van een zwarte man naar buiten komen. "Er is hier een lange geschiedenis van politiegeweld tegen zwarte mensen", legt hij uit. "Het grote verschil tussen vroeger en nu is dat alles door iedereen gefilmd kan worden. Daarom is het nu veel zichtbaarder geworden."

Meewerken met politie

Op de beelden is te zien dat de naakte Prude in eerste instantie meewerkt met de politie en zijn handen op zijn rug houdt. Hij raakt geïrriteerd als hij op de grond zit en begint te roepen om het wapen van een agent. "Geef me je wapen, ik heb het nodig", roept hij.

Net daarvoor krijgt hij een zak over zijn hoofd die ervoor moet zorgen dat hij niet kan spugen. Het was in de begindagen van corona in New York. Prude eist dat die wordt afgezet en op dat moment wordt hij naar de grond geduwd en gemaand te stoppen met spugen.

Zijn hoofd wordt twee minuten tegen de grond gedrukt. Vervolgens wordt de zak verwijderd voordat hij beademd wordt en in een ambulance wordt gestopt.

Systematisch racisme

"Of er in dit specifieke geval sprake is van racisme van witte agenten naar een zwarte man is moeilijk te beoordelen", zegt Van der Horst. "Maar er is wel een systeem waarin zwarte mensen worden benadeeld. Van uitsluiting op de arbeidsmarkt, slechte woonvoorzieningen tot gebrek aan zorg. Het zit ingebakken in de Amerikaanse maatschappij."

"Natuurlijk krijgen ook andere minderheden en witte Amerikanen te maken met politiegeweld, maar bij zwarte mensen is het vaak het gewelddadigst."

Of deze zaak net zoveel aandacht gaat krijgen als het neerschieten van Jacob Blake in Kenosha of de dood George Floyd in Minneapolis, is moeilijk in te schatten.

"Maar ik verwacht wel dat de Black Lives Matter-betogers dit gebruiken om te laten zien dat in hun ogen de politie niet geschikt is om met verwarde mensen om te gaan. Ze zullen vast zeggen dat agenten met wapens niet op zulke meldingen af moeten gaan maar dat speciaal opgeleide hulpverleners dat moeten doen."