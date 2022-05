Levenslang voor Russische militair die Oekraïense burger doodschoot

Een Russische militair heeft in Oekraïne levenslang gekregen voor het doden van een ongewapende 62-jarige burger. Het was het eerste proces tegen een Russische militair sinds de invasie op 24 februari. Vadim Sjisjimarin, de 21-jarige militair, doodde de Oekraïner op 28 februari. Volgens hem werd hij gedwongen en kreeg hij de opdracht op de man te schieten. Tijdens de rechtszitting bekende Sjisjimarin schuld en vroeg hij de weduwe hem te vergeven. Ook zei hij elke straf te accepteren die hem zou worden opgelegd:

De rechtbank heeft de militair de maximale straf opgelegd, omdat het volgens de rechter gaat om een misdrijf tegen de vrede, veiligheid, menselijkheid en de internationale rechtsorde. Bij het aanhoren van het vonnis zat de Rus in een glazen kooi. De advocaat van de militair, die toegewezen was door de rechtbank, zegt in beroep te gaan. Hij is niet verrast door het vonnis omdat er "zekere druk van de samenleving" was. Eerder vandaag uitte Kremlin-woordvoerder Peskov zijn zorgen over de rechtszaak. Volgens hem was Rusland niet in staat om de militair bij te staan.

Verslaggever Sander van Hoorn vanuit Oekraïne: "Dat de Russische militair bekend heeft, lijkt geen rol te hebben gespeeld bij zijn veroordeling. De rechter heeft daar waarschijnlijk geen rekening mee gehouden, anders had de Rus wel een lagere straf gekregen. De door de rechtbank toegewezen advocaat heeft geen contact gehad met de Russen over de rechtszaak. De Russen op hun beurt zeggen niet op de hoogte te zijn van het proces. Of het proces volledig eerlijk is verlopen, is op dit moment niet te zeggen. Je kunt je afvragen of een andere uitkomst mogelijk was geweest. Het is belangrijk voor Oekraïne om met dit eerste proces een voorbeeld te stellen. Hiermee wil het land laten zien dat het op een deugdelijke manier misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden aantoont. Dat is van groot belang, want volgens Oekraïne zijn er inmiddels meer dan 10.000 misdaden gedocumenteerd."