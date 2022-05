Ten Hag maakt kans op vierde Rinus Michels Award, ook Slot genomineerd

Naast Ten Hag zijn ook Arne Slot (Feyenoord), Ron Jans (FC Twente), Joseph Oosting (RKC Waalwijk) en Kees van Wonderen (Go Ahead Eagles) genomineerd. Dick Lukkien (FC Emmen), Wim Jonk (FC Volendam), Marinus Dijkhuizen (Excelsior) en Rob Penders (FC Eindhoven) maken kans op de prijs van beste trainer in de Keuken Kampioen Divisie.

Erik ten Hag is ook dit jaar genomineerd voor de Rinus Michels Award. De trainer die komende zomer Ajax voor Manchester United verruilt, heeft de prijs voor beste trainer van de eredivisie al drie keer op zijn schoorsteenmantel staan en is daarmee recordwinnaar.

Ten Hag (52) won de Rinus Michels Award voor het eerst in 2016, toen nog als trainer van FC Utrecht. Ook in 2019 en 2021 werd de coach uit Haaksbergen door trainersvakbond Coaches Betaald Voetbal onderscheiden. Dit seizoen leidde Ten Hag Ajax opnieuw naar de landstitel. Op Europees niveau maakte zijn ploeg voor de winterstop indruk door zonder puntenverlies groepswinnaar in de Champions League te worden.

Slot, Jans, Oosting en Van Wonderen wonnen award nog nooit

De award bestaat sinds 2004. Phillip Cocu, Frank de Boer, Louis van Gaal en Guus Hiddink wisten de prijs ieder tweemaal te winnen. Voor de overige vier genomineerden van dit jaar zou het de eerste keer zijn dat ze de prijs in ontvangst mogen nemen.

De 43-jarige Slot werd met Feyenoord derde en leidde zijn club bovendien naar de eerste Europese finale in twintig jaar. Woensdag spelen de Rotterdammers in de finale van de Conference League tegen AS Roma.

Jans (63) werd vierde met FC Twente, dat zich daardoor voor het eerst sinds 2014 voor Europees voetbal plaatste. de vijftigjarige Oosting eindigde met het bescheiden RKC knap als tiende en Van Wonderen (53) leidde promovendus Go Ahead Eagles naar de dertiende plaats en de halve finale van de KNVB-beker.