Engeland maakt kennis met Ten Hag, die benadrukt zijn eigen plan te gaan trekken

Engeland heeft vandaag op een persconferentie kennisgemaakt met Erik ten Hag. De nieuwe trainer van Manchester United schudde handen, maakte praatjes en grapjes, maar poogde ook vooral niet te veel in zijn kaarten te laten kijken.

Want het Britse journaille wilde veel antwoorden. Past Ronaldo wel in de voetbalvisie van Ten Hag? Blijft Maguire wel aanvoerder? Hoeveel spelers moeten er in de zomer bij komen? Ten Hag hield de boot nog even af.

"Ik probeer in deze fase te observeren en analyseren," vertelde hij. "Ik praat met allerlei mensen bij de club en neem dat vervolgens allemaal mee naar het komende seizoen."