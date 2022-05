Kabinet wil met honderden miljoenen euro's cultuur herstellen

De cultuursector heeft het zwaar gehad tijdens de coronacrisis en moet erbovenop worden geholpen. Dat schrijft staatssecretaris Uslu van Cultuur aan de Tweede Kamer. "Zonder cultuur wordt het leven schraal, dof en bleek." Vandaag doet ze uit de doeken waar het kabinet het in het regeerakkoord beloofde extra geld aan uitgeeft. Dit jaar gaat het om 135 miljoen euro en daarna wordt het jaarlijks 170 miljoen.

Het geld gaat onder meer naar startsubsidies voor nieuwe producties in de podiumkunsten (20 miljoen euro). "Dit stimuleert de werkgelegenheid voor makers, technici en decorbouwers", aldus Uslu. Voor cultuurondernemers komt om dezelfde reden 15 miljoen aan goedkope leningen beschikbaar.

4400 afstudeerders

Ruim 12 miljoen gaat naar Nederlandse drama-, documentaire- en animatieseries en 10 miljoen euro is er voor startende kunstenaars en andere makers die door corona hun eerste stappen - de eerste tentoonstelling, een eerste concert - hebben gemist. Uslu wijst erop dat dat een flinke groep is. "Per jaar studeren circa 4400 creatieve professionals af binnen het hbo-kunstonderwijs."

Verder wil het kabinet de terugkeer van bezoekers stimuleren. "Het gedrag van het publiek is niet terug bij het oude", schrijft Uslu, die daarmee een grote zorg van de sector adresseert. "Niet iedereen voelt zich veilig genoeg weer naar een concert of museum te gaan." De staatssecretaris trekt 4 miljoen euro uit voor publiekscampagnes.

Impact op jongeren

Omdat jongeren veel hebben moeten missen de afgelopen jaren, investeert Uslu daar ook in, schrijft ze. "De coronacrisis heeft veel impact op jongeren gehad: sociaal, economisch en mentaal. Ik wil daarom deze groep extra aandacht geven."

Met zo'n 20 miljoen euro wil de staatssecretaris jonge mensen enthousiasmeren voor cultuur. Het geld gaat onder meer oefenruimtes voor bands, creatieve broedplaatsen en een cultuurbudget voor mbo-leerlingen.