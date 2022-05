Cel- en taakstraffen voor rellende NAC-hooligans

Voor de rellen bij het NAC-stadion vorig jaar mei hebben de meeste van de 24 meerderjarige verdachten taakstraffen gekregen tot 240 uur. Aan zeven verdachten heeft de rechtbank celstraffen opgelegd tot 170 dagen, waarvan zestig voorwaardelijk. "Voor politiemensen eindigde die dag in een nachtmerrie", aldus de rechtbank.

Precies een jaar geleden braken rellen uit bij het stadion in Breda, na de nederlaag van NAC tegen NEC (1-2). Politiemedewerkers stonden doodsangsten uit toen ze werden bekogeld met vuurwerk, stenen, dranghekken en bierflesjes. Ook werden scooters vernield en in het water gegooid en probeerden ze een busje van de politie in brand te steken.

De rechter noemde het geweld "volstrekt onaanvaardbaar". Verscheidene agenten raakten gewond en politievoertuigen liepen schade op. De politie deed aangifte van doodslag.

Bang dat ze levend zouden verbranden

Het extreme geweld heeft volgens de rechtbank een enorme impact gehad op de politiemedewerkers. Sommigen vreesden voor hun leven. "Agenten in een bus waren bang dat ze levend zouden verbranden. Ze zaten als ratten in de val", aldus de rechter.

Een van de agenten vertelde: "Ik heb het overleefd, maar ik was bang dat ik nooit meer thuis zou komen. Ik wil mijn leven niet meer riskeren voor een stel voetbalsupporters."

Taakstraffen

De jongste verdachten zijn veroordeeld op basis van het jeugdstrafrecht. Zij kregen tachtig uur taakstraf, schrijft Omroep Brabant. Een van de twee minderjarige verdachten kreeg een taakstraf van honderd uur, naast een week jeugddetentie voorwaardelijk.

Alle veroordeelde relschoppers moeten bijdragen aan het vergoeden van de schade aan de gemeente, NAC en de politie, in totaal bijna 60.000 euro.