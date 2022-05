Politiechef: racisme en discriminatie 'structureel probleem' binnen de politie

Racisme en discriminatie zijn een "structureel probleem" binnen de politie. Dat zei Martin Sitalsing, politiechef in Midden-Nederland en portefeuillehouder diversiteit, in het programma Spraakmakers op NPO Radio 1.

Sitalsing zei dit naar aanleiding van de KRO-NCRV documentaire De Blauwe Familie die vanavond wordt uitgezonden. Daarin vertellen politiemensen van kleur over hun ervaringen met racisme en discriminatie op de werkvloer. Wanneer ze dit aankaarten bij hun werkgever, lopen ze tegen een muur op. Volgens de politiemensen grijpt de leiding niet in, maar worden ze weggepest of ontslagen.

Een van de agenten in de documentaire is Peris Conrad, oud-inspecteur in Rotterdam. Hij "buitelt over elkaar heen" van voorbeelden van misstanden. "In mijn eerste jaar werd op de politieschool een foto van mij gemaakt. Daar werden tralies op getekend en de tekst voor gezet 'stel je voor, onze aap in een kooi'."

Conrad noemt het schrijnend dat dit soort zaken niet bespreekbaar is binnen de politie. Na 26 jaar is hij weggegaan bij de politie.