Verloskundigen in actie, 'met de nieuwe financiering worden zwangeren nummertjes'

In het hele land voeren verloskundigen vandaag actie. Ze zijn het niet eens met de plannen van minister Kuipers voor een integraal tarief voor geboortezorg.

Op dit moment hebben gynaecologen, verloskundigen en kraamverzorgers afzonderlijk een contract met zorgverzekeraars. Daardoor worden zij nu apart betaald voor het verrichte werk. Bij een integraal tarief moeten deze zorgverleners straks één zak geld per zwangere onderling verdelen.

Het idee achter de reorganisatie is dat gynaecologen en verloskundigen beter gaan samenwerken en dat daardoor de veiligheid voor moeder en kind zal verbeteren.

Wie betaalt, bepaalt

Vooral verloskundigen zijn bang dat zij bij een integraal tarief hun autonomie verliezen. Ook bij de Friese verloskundige Marije Mink leeft die zorg: "Het doel van het 'integrale bekostigen' is dat er één pot geld komt, die verdeeld wordt door de grootste zorgaanbieder. Het is natuurlijk: wie betaalt, bepaalt."

"We geloven niet dat we ons werk kwijtraken, de verloskunde blijft wel", zegt ze bij Omrop Fryslân. "Maar als alle zorg onder het ziekenhuis valt, dan vallen de vrouwen in verwachting ook onder de ziekenhuiszorg. Dan hebben ze niet de keuzevrijheid meer waar ze willen baren en met wie."

'Toch meer een nummer'

Nu kunnen vrouwen nog kiezen naar welke praktijk zij willen. "Daar bouwen ze maanden een band op met de verloskundigen. Er is vertrouwen, je weet hoe iemand wil bevallen en je maakt daar een plan voor. Als je in het grote ziekenhuis komt, dan ben je toch meer een nummer."

Een aantal verloskundigenpraktijken staakt vanmiddag en is alleen voor spoedgevallen en bevallingen te bereiken. Anderen hebben spandoeken voor de deur opgehangen om aandacht te vragen voor de kwestie. Eerder ondertekenden zo'n 190.000 mensen een petitie tegen de hervorming.

De Tweede Kamer debatteert morgen over het plan.