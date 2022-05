Afghaanse moeder: 'Ik verkocht mijn kind om de honger'

"Ik zal straks weg moeten", zegt ze tegen de Franse televisieploeg die verslag doet van deze schrijnende praktijk in het land. Amina is uitgehuwelijkt. Over een paar weken haalt een 20 jaar oudere man haar uit het provisorisch opgetrokken kampje waar ze woont, op 4 uur rijden van Herat bij de plaats Qala-e-Naw. Hij heeft omgerekend ruim 2000 euro voor haar betaald.

Amina barst in huilen uit als haar gevraagd wordt wat ze er zelf van vindt. Het 10-jarige meisje is door haar ouders verkocht zodat de rest van het Afghaanse gezin niet verhongert.

Kindhuwelijken kwamen altijd al voor in Afghanistan. Officieel zijn ze verboden, maar volgens Unicef trouwt een op de drie Afghaanse meisjes voor haar achttiende verjaardag. De VN-organisatie rapporteerde in de jaren 2018 en 2019 in twee provincies alleen al 183 kinderhuwelijken en tien gevallen van kinderhandel.

Sinds de Taliban de macht in het land hebben overgenomen, is de situatie verergerd. Onder andere doordat hulporganisaties zich hebben teruggetrokken en de gezinnen nu zelf in grote armoede moeten zien te overleven. Bovendien mogen meisjes van het orthodoxe moslimbewind niet meer naar school, terwijl onderwijs juist hielp tegen gedwongen huwelijken.

"Het klopt dat sinds de Taliban aan de macht zijn, de situatie verslechterd is", beaamt ook de dorpsoudste van het kamp waar Amina woont. "Deze mensen ontvangen geen voedselhulp meer." Daarnaast zijn door de coronacrisis en de Oekraïneoorlog de voedselprijzen ook nog eens scherp gestegen.

Unicef maakt zich grote zorgen over de trend. Dit soort meisjes maakt vaak geen opleiding af, loopt een groot risico op huiselijk geweld en heeft vaker te maken met complicaties bij zwangerschap en bevallingen. "Een kindhuwelijk kan een leven vol leed betekenen", benadrukte Unicef-directeur Fore vorig jaar nog.

Vastgeklampt

De 5-jarige Sabera trof eenzelfde lot. Haar moeder heeft nog twee kinderen, een baby en een gehandicapte dochter. De 500 dollar die de verkoop van Sabera opleverde helpt hen overleven. "Zonder dat geld zouden al mijn kinderen zijn gestorven." De koper is een echtpaar dat zelf geen kinderen kan krijgen. Tegen Sabera zweeg de moeder over de verkoop.

"Ik nam haar met een smoesje mee naar dat gezin en liet haar stiekem achter. Ze moest de hele nacht huilen en is toen weggelopen naar mij, maar ze zijn haar weer komen halen. Omdat ze schreeuwde en zich vastklampte aan mijn been, namen ze haar niet mee."

Toch is de 28-jarige koper, eigenaar van een levensmiddelenwinkeltje, niet van plan op te geven. "Als ze huilt worden we verdrietig en twijfelen we wel, maar als ze bij haar moeder blijft wordt het een straatkind. Wij kunnen haar een betere toekomst geven." Zijn vrouw beaamt dat. "We zullen er alles aan doen om te zorgen dat ze gelukkig wordt."