Parry klopt titelhoudster Krejcíková op Roland Garros, ook Osaka snel klaar

De 19-jarige Diane Parry heeft voor de eerste grote verrassing in het vrouwentoernooi van Roland Garros gezorgd. De met een wildcard toegelaten Française (WTA-97) rekende in de eerste ronde af met titelverdedigster Barbora Krejcíková, de Tsjechische nummer twee van de wereld en de plaatsingslijst: 1-6, 6-2, 6-3. Krejcíková speelde haar laatste duel in februari in Qatar, waarna ze vanwege een elleboogblessure (overbelasting) tot deze week aan de kant stond. De grote vraag was dan ook of ze zonder wedstrijdritme klaar was voor Parijs. Het antwoord volgde spoedig, want na amper een kwartier had ze Parry al op een 4-0 achterstand gezet en niet veel later was, ondanks serviceverlies, de eerste set binnen. Eenhandige backhand Na een vroege breek in de tweede set stokte het echter bij de 26-jarige dubbelspecialiste, die pas vorig jaar op Roland Garros haar doorbraak beleefde in het enkelspel. Parry, een van de weinige vrouwen in het circuit met een eenhandige backhand, brak al vlot terug en stoomde vervolgens door tegen de steeds meer fouten producerende Krejcíková die de set uiteindelijk cadeau deed met een dubbele fout.

Barbora Krejcíková - AFP

In derde set keerde weer wat van de scherpte in de slagen, en met name de forehand, terug bij Krejcíková die jonge Française al in de eerste game een tikkie gaf met een servicebreak. Maar Parry, die al in 2017 haar dubbelspeldebuut maakte in Parijs en eind vorig jaar op het gravel in Montevideo haar eerste WTA-titel veroverde, vocht zich, geholpen door toch weer talrijke missers aan de andere kant van het net, op knappe wijze terug. Ze brak Krejcíková tot tweemaal toe en serveerde de wedstrijd op 5-3 uit. Swiatek maakt indruk De Poolse Iga Swiatek plaatste zich overtuigend voor de tweede ronde. De nummer één van de wereld, die het toernooi in 2020 als ongeplaatste speelster op haar naam schreef, toonde geen enkel mededogen met de Oekraïense Lesia Tsoerenko, die ze met 6-2, 6-0 binnen een uur op de knieën had.

Iga Swiatek - AFP

Na toernooizeges in Doha, Indian Wells, Miami, Stuttgart en Rome (28 zeges op rij) blaakte de Poolse, die volgende week 21 jaar wordt, vanzelfsprekend van zelfvertrouwen. En dat was te zien op het overdekte Court Philippe-Chatrier in regenachtig Parijs. Met krachtige slagen vanaf de baseline, dropshots, passeerslagen en stopvolleys dreef ze de 32-jarige Tsoerenko (WTA-119) tot wanhoop. Die probeerde gezichtsverlies te voorkomen door vol voor de winners te gaan, maar kwam bedrogen uit. Swiatek had overal een antwoord op. Osaka opnieuw snel klaar in Parijs Voor Naomi Osaka zit Roland Garros er na één ronde alweer op. Net als vorig jaar, maar dat was toen de eigen keuze van de Japanse. Nu lag de Amerikaanse Amanda Anisimova, in de derde ronde van de Australian Open ook al haar kwelgeest, dwars: 5-7, 4-6.

Amanda Anisimova - EPA

Na een matig begin met servicebreaks over en heen weer steeg langzaam maar zeker het niveau. En had aanvankelijk de 20-jarige Anisimova de overhand in de langere rally's, naar mate de eerste set vorderde gingen die punten weer vaker naar Osaka. Ze hield dat echter niet vol en nadat ze met een dubbele fout de elfde game had ingeleverde, serveerde Anisimova de set met een lovegame uit. Ook in de tweede set lag een dubbele fout van Osaka ten grondslag aan een breek. Ze creëerde onmiddellijk drie kansen op rij om wat terug te doen, maar mede dankzij een paar sterke opslagen keerde Anisimova het tij van 0-40 naar gamewinst en een 5-3 voorsprong. Twee games later had de nummer 28 van de wereld, die in 2019 tot de halve finales reikte, de overwinning binnen. Mentale belasting Tot grootse prestaties is de inmiddels 24-jarige Osaka nooit gekomen in Parijs. Verder dan de derde ronde kwam de viervoudig grandslamwinnares nooit. Een kans op verbetering liet ze vorig jaar lopen. Na haar gewonnen openingspartij weigerde ze te verschijnen op de verplichte persconferentie.

Naomi Osaka - EPA