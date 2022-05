Osaka opnieuw snel klaar op Roland Garros, Swiatek daverend van start

Voor Naomi Osaka zit Roland Garros er na één ronde alweer op. Net als vorig jaar, maar dat was toen de eigen keuze van de Amerikaanse. Nu lag landgenote Amanda Anisimova, in de derde ronde van de Australian Open ook al haar kwelgeest, dwars: 5-7, 4-6.

Na een matig begin met servicebreaks over en heen weer steeg langzaam maar zeker het niveau. En had aanvankelijk de 20-jarige Anisimova de overhand in de langere rally's, naar mate de eerste set vorderde gingen die punten weer vaker naar Osaka. De geboren Japanse hield dat echter niet vol en nadat ze met een dubbele fout de elfde game had ingeleverde, serveerde Anisimova de set met een lovegame uit.

Ook in de tweede set lag een dubbele fout van Osaka ten grondslag aan een breek. Ze creëerde onmiddellijk drie kansen op rij om wat terug te doen, maar mede dankzij een paar sterke opslagen keerde Anisimova het tij van 0-40 naar gamewinst en een 5-3 voorsprong. Twee games later had de nummer 28 van de wereld, die in 2019 tot de halve finales reikte, de overwinning binnen.

Mentale belasting

Tot grootse prestaties is de inmiddels 24-jarige Osaka nooit gekomen in Parijs. Verder dan de derde ronde kwam de viervoudig grandslamwinnares nooit. Een kans op verbetering liet ze vorig jaar lopen. Na haar gewonnen openingspartij weigerde ze te verschijnen op de verplichte persconferentie.