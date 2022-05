Man op haventerrein doodgereden door vrachtauto

Aan de Haven in Ridderkerk is vannacht een man om het leven gekomen doordat hij werd overreden door een vrachtwagen. Volgens Rijnmond was hij samen met twee anderen illegaal op het terrein.

Een van de twee andere mannen werd opgepakt na een melding van illegale activiteit. "Een andere persoon is gevlucht, daar zijn we nog naar op zoek," zegt een woordvoerder van de politie.

Over de identiteit van de drie mannen kan de politie nog geen informatie geven. Mogelijk zijn het uithalers, die gesmokkelde producten uit containers halen.