Vanavond op tv: Misstanden bij de politie • Tekorten arbeidsmarkt • Qatarees gas als reddingsboei

Politiechef reageert op misstanden In de documentaire 'De blauwe familie' komen misstanden bij de politie aan de orde. Klokkenluiders uit de politieorganisatie komen aan het woord. Zij hebben bij hun werkgever melding gemaakt van misstanden, zoals racisme en discriminatie. In plaats van deze klachten aan te pakken zijn de klokkenluiders volgens de documentairemakers weggepest, weggepromoveerd of ontslagen. In Nieuwsuur reageert korpschef Henk van Essen.

Tekorten arbeidsmarkt De krapte op de arbeidsmarkt heeft in het eerste kwartaal van dit jaar records gebroken. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek stonden er 133 vacatures tegenover elke 100 werklozen. Hoe gaan we die tekorten oplossen? En vooral: wie moeten dat gaan doen. In Nieuwsuur praten we met Hans Borstlap, hij was voorzitter commissie Regulering van Werk.