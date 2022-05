Meer dan 193 rondjes pijn lijden, iets mooiers is er niet volgens Van Dijk

Het werelduurrecord. Het ongrijpbare fenomeen in het wielrennen. Er is niets tastbaars mee te winnen, geen regenboogtrui of gouden medaille, maar wat het wel oplevert: een heleboel prestige voor degene die het breekt. Ellen van Dijk zou het prachtig vinden als haar naam in hetzelfde rijtje komt als die van Jeannie Longo en Leontien van Moorsel, kampioenen uit een inmiddels ver verleden. "Dit is altijd al een droom van mij geweest." Maar prestige is niet de enige drijfveer voor de inmiddels 35-jarige Van Dijk. Ze vindt de discipline, het enige wereldrecord dat er voor wegrenners bestaat, oprecht mooi. "Het gaat erom wie het verste kan komen in een uur zo hard mogelijk fietsen, zonder hulpmiddelen. Puurder dan dit wordt het niet."

Werelduurrecord live bij de NOS Ellen van Dijk doet haar recordpoging maandag in het Zwitserse Grenchen, tussen 17.00 en 18.00 uur. Ze zal een grotere afstand moeten afleggen dan de Britse Joscelin Lowden, die op 30 september 2021 in hetzelfde Grenchen tot 48 kilometer en 405 meter kwam. Die afstand staat gelijk aan 193 rondjes (op de baan van 250 meter) plus 155 meter. De poging is live te volgen via NOS.nl en in de NOS-app.

Makkelijk wordt het niet. Was het dat wel geweest, dan was Van Dijk er ook nooit aan begonnen. Juist die uitdaging vindt ze prachtig. Van Moorsel, die nog altijd het Nederlandse record bezit met 46 kilometer en 65 meter, bekeek het in 2003 toch net iets anders, vlak nadat ze het record had gebroken. "Het is een onmenselijke pijn. Ik doe het nooit meer." Puur en intens Het schrikt Van Dijk bepaald niet af. "Verschrikkelijker gaat het inderdaad niet worden, maar mooier ook niet. Dat is de tegenstelling die erin zit. Omdat het zo puur en intens is."

"Natuurlijk wil ik die pijn niet voelen, natuurlijk wil ik niet doortrappen op het moment dat het pijn doet. Op trainingen staat mijn trainer vaak langs de kant te roepen dat ik harder moet en het enige dat ik dan denk is: rot op, gast, ga het lekker zelf doen!" "Dan word ik hartstikke chagrijnig en boos. Maar ja, als het dan uiteindelijk lukt, geeft het de grootste voldoening. Omdat het zo'n grote uitdaging is. Als het simpel zou zijn, zou het ook niet bijzonder zijn." Rondjes onder de 18,5 Ze weet al wat haar te doen staat. Al heeft ze het inmiddels wel gehad met alle cijfertjes. Zo gedetailleerd heeft het team van vijftien specialisten van haar wielerploeg Trek-Segafredo haar poging voorbereidt de laatste vier weken. "Ja, ik moet rondjes van gemiddeld onder de 18,5 seconden rijden."

Quote Als alles goed gaat, denken we dat we het record op meer dan 49 kilometer kunnen zetten. Trainer Josu Larrazabal

Oortjes mag ze niet in hebben, dat is tegen de regels van de UCI. "Of ik op schema zit of niet, zal ik wel meekrijgen van mijn trainer langs de kant. Hoeveel rondjes ik moet rijden? Minimaal 193 geloof ik. Maar ik geloof het allemaal wel, hoor. Het gaat om de benen, die moeten het doen." En vertrouwen in die benen heeft ze. De vorm is er. Waar Van Dijk nog het meeste aan gesleuteld heeft de voorbije maand in Zwitserland, is haar houding en haar techniek. Hold the line "Ik heb heel veel uren op de baan doorgebracht. Ik heb dan wel een baanverleden, maar toen zat ik nog totaal anders op de fiets. Kijk, als ik die zwarte lijn kan zien, kan ik er wel op fietsen, dat is niet moeilijk. Maar als je je hoofd naar beneden hebt en dus niets ziet, is dat een uitdaging." Wat ze wel ziet als ze naar beneden kijkt? De woorden 'hold the line' die op haar stuurpen staan geschreven, om haar er toch maar aan te herinneren die zwarte lijn te volgen op de baan. Maar ook omdat het de openingszin is van het liedje 'Natural' van Imagine Dragons, een van haar favoriete liedjes.

