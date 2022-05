Snelwegen bij Den Haag drukker dan voor corona

Op de meeste snelwegen in de regio Den Haag is het deze maand drukker dan voor de coronapandemie. Dat blijkt uit cijfers van het Nationaal Dataportaal Wegverkeer (NDW). Met name op de A4 en de A20 is het een stuk drukker dan in mei 2019.

Dat beeld is niet terug te zien in de rest van Nederland. Landelijk is het nog altijd minder druk dan drie jaar geleden, zegt Marthe Uenk-Telgen van de NDW bij Omroep West.

Maar op de A20 is het zowel in het weekend als doordeweeks drukker dan in 2019. Ook op de A4 was het drukker dan in 2019. Daar reed doordeweeks 8 procent meer verkeer dan drie jaar geleden.

Uit de cijfers van het NDW blijkt ook dat het in de meeste weekenden van dit jaar op alle snelwegen drukker was dan in het laatste jaar voor de coronapandemie. De A12 spant daarbij de kroon, daar was 20 procent meer verkeer op de weg dan in het weekend in 2019.

Als de temperaturen gaan dalen

De ANWB verwacht dat het alleen nog maar drukker gaat worden op de wegen. "Dat de files weer zouden toenemen tot het oude niveau van 2019 hadden wij al gevreesd. Nu is het nog mooi weer", aldus Arnout Broekhuis. "Dus als straks na de zomer het weer omslaat, verwacht ik op basis van de huidige cijfers dat de verkeersdrukte en files na de zomer nog verder toenemen."