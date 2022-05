Thomas wint na knappe comeback major-toernooi PGA Championship

Justin Thomas heeft het tweede majortoernooi van dit seizoen, de PGA Championship, gewonnen. Hij was in een directe confrontatie via play-offs tegen Will Zalatoris uiteindelijk de sterkste.

De Amerikanen streden daarna in een play-off om de toernooioverwinning op op de Southern Hills Country Club. Thomas, die de Wanaker-trofee eerder in 2017 won, maakte in de play-off birdies op hole dertien en zeventien, waarna hij genoeg had aan par op de beruchte achttiende.

Hij is daarmee na John Mahaffey (1978) de tweede golfer die het PGA Championship wint door op de laatste dag een achterstand van zeven slagen weg te werken. "Eerder in de zei ik op de vraag welke voorsprong veilig is: 'geen enkele'. Maar ik kon niet geloven dat ik belandde in een play-off", aldus Thomas.

Ongelukkige Woods

Het ging deze week ook veel over Tiger Woods, die een dramatisch toernooi kende en op moest geven. De Amerikaan, die vorige maand op de Masters na een zwaar auto-ongeluk zijn rentree maakte, had het fysiek zwaar.

"Het was een frustrerende dag", zei hij vrijdag. "Het lopen doet pijn, het draaien doet pijn en het afzetten doet pijn. Ik kan mijn been niet belasten."