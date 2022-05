4000 euro voor verkoper: 'aandraagbonus' hoger dan ooit

Een bonus van duizenden euro's als jij die nieuwe collega vindt: door de krapte op de arbeidsmarkt is deze wervingsmethode opnieuw in zwang. In meerdere branches wordt zo'n aandraagbonus gegeven en de bedragen zijn hoger dan ooit, zeggen werkgevers en wervingsbureaus. Zelfs als iemand de baan niet krijgt, vang je soms geld.

Kledingketen SuitSupply bijvoorbeeld verdubbelde zijn aandraagbonus onlangs naar 4000 euro. "Ik geef dit geld liever aan mijn eigen werknemers dan aan een recruitmentbureau", zegt oprichter en algemeen directeur Fokke de Jong. "Zij zijn magneten voor nieuw talent en verdienen zo een extra vakantie of nieuwe auto. Voor hen én voor ons onwijs nuttig."

Vroeger werd de aandraagbonus vooral uitgedeeld in traditionele krapteberoepen, zoals in de IT en techniek. Nu krijgen medewerkers ze ook in de zorg, bij semi-overheden en in de retail. Soms krijgen ook mensen van buiten het bedrijf zo'n bonus. Vacaturesite Indeed ziet vergeleken met een jaar geleden in bijna twee keer zo veel vacatures termen als aandraagbonus en wervingsbonus staan.

Via via betrouwbare bron

"Mensen zetten nou eenmaal een stap extra voor geld", zegt HR-directeur Charlotte van Thienen bij advies- en technologiebedrijf Accenture, dat al jaren dit type bonus geeft. Afgelopen jaren zette het ook een dubbele bonus in voor wie een vrouwelijke werknemer werft. Doel is om in 2025 voor 50 procent uit vrouwen te bestaan.

"Via via is gewoon een heel betrouwbare bron: je medewerkers zijn de beste ambassadeurs van je bedrijf. En zij hebben weer vrienden en familie, maar ook LinkedIn. Zeker in een krappe arbeidsmarkt is dit een hele goede."