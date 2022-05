Wekdienst 23/5: PvdA en GroenLinks bespreken samenwerking • Journalistieke prijzen uitgereikt

Goedemorgen! De PvdA en GroenLinks houden een bijeenkomst over hun samenwerking en De Tegels worden uitgereikt, de belangrijkste journalistieke prijs van Nederland. Vanochtend begint nog droog met wat zon, maar in de middag en avond trekken vanuit het zuiden stevige buien over het land met vooral in de oostelijke helft ook onweer, hagel, windstoten en lokaal veel regen in korte tijd. Voor de buien uit wordt het nog 19 tot 24 graden. Morgen en woensdag komen ook buien voor, en is het met maximaal 18 graden een stuk frisser.

weer 21 mei - Weerplaza

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En bekijk hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? Het Rathenau-instituut komt met een rapport over het gebruik van dierlijke donororganen om het orgaantekort bij mensen op te lossen.

De PvdA en GroenLinks houden in Arnhem een avond over de samenwerking tussen beide partijen. Partijleiders Klaver (GL) en Kuiken (PvdA) spreken daar over hun plannen.

En de Tegels worden uitgereikt, de belangrijkste journalistieke prijzen van Nederland. Er worden in totaal twaalf Tegels uitgerekt in verschillende categorieën. Wat heb je gemist? Voor het eerst in de geschiedenis zijn wereldwijd meer dan 100 miljoen mensen op de vlucht, zegt de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties. Nieuwe golven van geweld en conflicten hebben het cijfer de afgelopen tijd volgens de VN tot een "bizarre mijlpaal" gebracht. Uit gegevens van vluchtelingenorganisatie UNHCR blijkt dat het aantal mensen dat op de vlucht is eind vorig jaar al was opgelopen naar 90 miljoen, door conflicten in Afrika en landen als Afghanistan en Myanmar. Door de oorlog in Oekraïne sloegen sinds februari meer dan 6 miljoen mensen op de vlucht naar het buitenland.

Ander nieuws uit de nacht: Protestantse kerk in VS stopte misbruik jarenlang in de doofpot: De Southern Baptist Convention heeft seksueel misbruik door predikanten en vrijwilligers decennia onder de pet gehouden. Dat staat in een onderzoeksrapport waartoe de kerkgemeenschap opdracht had gegeven.

Vrouw in Burgh-Haamstede vermoedelijk met zuur overgoten: Ze is zondagavond overgebracht naar het ziekenhuis. Over haar gezondheidstoestand heeft de politie niets bekendgemaakt. Volgens de politie gaat het mogelijk om een incident in de relationele sfeer.

Anthony Albanese beëdigd als nieuwe premier van Australië: De 59-jarige Labor-leider heeft beloofd een nieuwe koers in te slaan. Hij wil zich richten op het bestrijden van klimaatverandering, de stijgende kosten van levensonderhoud en ongelijkheid.

En dan nog even dit: De ontwerper van ruimtevaartuigen uit Star Wars is overleden. Colin Cantwell (90) was een Amerikaanse kunstenaar en animator. Hij verwierf bekendheid door zijn vele ontwerpen voor de Star Wars-series. Hij bedacht het ruimtestation Death Star in het fictieve universum en maakte prototypes voor veel van de iconische ruimtevaartuigen uit de serie, zoals de X-wing Starfighter. Cantwell was behalve met Star Wars ook bezig met andere films. Zo werkte hij onder meer mee aan de bekende sciencefiction 2001: A Space Odyssey uit 1968. Ook schreef Cantwell twee sciencefictionromans.

X-Wing Fighter uit Star Wars - AFP