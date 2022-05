Doden door brand op veerboot in de Filipijnen

Door een brand op een veerboot in de Filipijnen zijn zeker zeven mensen om het leven gekomen. Nog eens zeven mensen worden vermist. Er waren 134 mensen aan boord.

De boot vatte vlam kort voordat hij de haven van Real in de provincie Quezon had bereikt. Die haven ligt zo'n 60 kilometer ten oosten van de hoofdstad Manilla. De boot was vertrokken van de Polilio-eilanden en stuurde rond half zeven 's ochtends lokale tijd een noodsignaal uit.

Op beelden is te zien dat mensen met reddingsvesten in het water drijven, wachtend op hulp. Sommige opvarenden konden gered worden door schepen in de buurt.

De oorzaak van de felle brand is nog niet duidelijk. De brand zou zijn ontstaan in de machinekamer. Het vuur is inmiddels geblust en het scheepswrak wordt naar Real gesleept.

Ongelukken met veerboten komen geregeld voor in de Filipijnse archipel. Boten zijn vaak overvol en slecht onderhouden.

Het grootste maritieme ongeluk in vredestijd staat op naam van de Filipijnen. In 1987 kwamen zo'n 5000 mensen om het leven toen het passagiersschip Dona Paz bij het eiland Mindoro in botsing kwam met een olietanker.