Albanese beëdigd als nieuwe premier van Australië

Twee dagen na de verkiezingen is in Australië Anthony Albanese beëdigd tot nieuwe premier. De 59-jarige Labor-leider heeft beloofd een nieuwe koers in te slaan. Hij wil zich richten op het bestrijden van klimaatverandering, de stijgende kosten van levensonderhoud en ongelijkheid.

De sociaal-democraten zaten negen jaar in de oppositie. Labor verloor stemmen maar werd wel de grootste partij omdat de conservatieve partij van Scott Morrison flink verloor. Die kondigde al snel na de eerste uitslagen aan dat hij opstapt. Kleinere partijen, die zich in hun campagne richtten op het thema klimaat, boekten winst.

De snelle beëdiging van Albanese, en enkele andere bewindslieden, is opvallend. Het is zelfs nog niet duidelijk of Labor kan rekenen op een meerderheid. Volgens de laatste tellingen komt de partij daarvoor net tekort, maar een definitieve uitslag kan nog dagen op zich laten wachten; veel poststemmen moeten nog worden geteld.

Albanese is toch al geïnstalleerd als nieuwe premier omdat hij wil deelnemen aan een top in Tokio, waar ook president Biden, de Japanse premier Kishida en premier Modi van India bij aanwezig zijn. De landen vormen samen de 'Quad' om tegenwicht te bieden aan de Chinese dominantie in de regio.