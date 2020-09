De Bazaar kan zaterdag weer open, coronamaatregelen zijn goedgekeurd

De Bazaar in Beverwijk mag vanaf zaterdag helemaal open. De organisatie meldt toestemming te hebben gekregen om alle hallen weer in gebruik te nemen.

"We hebben ingrijpende maatregelen getroffen en zijn verheugd dat de veiligheidsregio en gemeente dit positief hebben ontvangen", zegt woordvoerder Mariska Roos van De Bazaar tegen NH Nieuws. Winkeliers mogen morgen de afgesloten hallen weer in.

Ruim anderhalve week geleden werden op last van de veiligheidsregio en gemeente een aantal hallen gesloten, omdat het onmogelijk bleek om daar de anderhalve meter afstand te handhaven.

Maatregelen

De Bazaar presenteerde gisteren aan de gemeente en veiligheidsregio een aantal maatregelen, in de hoop dat de gesloten hallen heropend kunnen worden. Daarmee zijn de autoriteiten vandaag akkoord gegaan.

Zo is het binnenterras in het 'foodcourt' weggehaald, geldt in meerdere hallen eenrichtingsverkeer en worden bezoekers geteld om te voorkomen dat het te druk wordt. Ook worden rolstoelen, scootmobielen en kinderwagens geweerd van paden die smaller zijn dan vijf meter. Op plaatsen met genoeg ruimte blijven gehandicaptenvoertuigen toegestaan.