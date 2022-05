Feyenoord onderhandelt met Dessers: 'Transfersom niet het probleem, salaris wel'

De man van de memorabele Europese campagne van Feyenoord dit seizoen is Cyriel Dessers. Met tien doelpunten is de 27-jarige Belg topscorer van de Conference League. De vraag is of hij woensdag in de finale tegen AS Roma in Tirana zijn laatste wedstrijd voor Feyenoord speelt.

"Feyenoord is al in gesprek met Dessers", meldt Arno Vermeulen in Studio Voetbal. De aanvaller wordt door Feyenoord gehuurd van het Belgische Racing Genk en dat huurcontract loopt na dit seizoen af. Om Dessers definitief over te nemen, moet Feyenoord volgens een clausule in het contract vier miljoen euro betalen.

