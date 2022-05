Barcelona sluit seizoen in mineur af en helpt Villarreal aan Europees ticket

FC Barcelona, met Frenkie de Jong in de basis, heeft het seizoen afgesloten met een 2-0 thuisnederlaag tegen Villarreal CF. De eigen fans floten de ploeg na afloop uit. Vooraf was al duidelijk dat Barcelona tweede in de eindrangschikking zou worden.

Memphis Depay mocht twintig minuten voor tijd invallen bij Barcelona. Luuk de Jong bleef negentig minuten op de bank, hij speelde zijn laatste wedstrijd voor de club zodoende vorige week. Het huurcontract van De Jong loopt af en hij keert in principe terug naar Sevilla.

Voorsprong Villarreal

Met Frenkie de Jong als aanjager begon Barcelona dreigend. De middenvelder was in de openingsfase gevaarlijk met het hoofd, maar kon niet goed koppen omdat hij een duwtje in de rug kreeg. Daarna gebeurde er lange tijd heel weinig in Camp Nou.

Tot linksachter Alfonso Pedraza in de 41ste minuut uit het niets de 0-1 maakte. Het was de eerste keer dat Villarreal gevaarlijk werd voor het doel van de thuisploeg. Kort voor rust was Ferran Torres nog gevaarlijk namens Barcelona, maar de gelijkmaker bleef uit.