Van Opzeeland vergooit kansen in EK-finale: 'Een valse start, op zo'n moment'

Plankzeiler Luuc van Opzeeland heeft bij de EK iQFoil in Torbole genoegen moeten nemen met de bronzen medaille. De 23-jarige Van Opzeeland, die in 2021 WK-brons won op dit nieuwe olympische onderdeel, domineerde deze week op het Gardameer: twaalf van de negentien races wist hij te winnen.

Huig Jan Tak had zich ook geplaatst voor de medal series op de slotdag. Hij eindigde in Italië op de zevende plaats. Max Castelen werd 22ste in het algemeen klassement. Kiran Badloe, die in Tokio olympisch kampioen werd in de RS:X-klasse en daarna overstapte naar dit onderdeel, kwam niet verder dan de 24ste plaats.

Wennekes zevende, Noesmoen pakt derde EK-titel

Bij de vrouwen begon Sara Wennekes de finaledag als zevende. De windsurfster uit Scheveningen wist zich net niet voor de halve finales te plaatsen en eindigde als vijfde.

Emma Wilson, leidster van het algemeen klassement, nam het in de medalrace op tegen de Poolse Maja Dziarnowska en Hélène Noesmoen. De Française prolongeerde haar titel en was zo voor de derde keer de beste van Europa.