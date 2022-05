AC Milan voor het eerst sinds 2011 kampioen van Italië; Giroud de grote man

Grote man bij Milan was zoals zo vaak dit seizoen de 35-jarige Olivier Giroud. Het stadion in Sassuolo, dat voor een groot deel gevuld was met supporters uit Milaan, barstte uit zijn voegen toen de Franse spits zijn ploeg op voorsprong zette.

Milan was aan de wedstrijd begonnen in de wetenschap dat een punt genoeg zou zijn voor de titel. Na zeventien minuten schoot Giroud een voorzet van Rafael Leao door de benen van een verdediger en van de keeper binnen. Dezelfde Giroud schoot in de 32ste minuut ook de 0-2 binnen. Opnieuw verzorgde Leao de assist.

Toen Franck Kessie ook nog de 0-3 maakte voor rust, kon het niet meer fout voor Milan. Op de tribunes begonnen de fans al met feestvieren.