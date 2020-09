Facebook verbiedt politieke advertenties in week voor presidentsverkiezingen

In de week voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen is het niet toegestaan nieuwe politieke advertenties te plaatsen op Facebook en Instagram. Dit besluit volgt na bijna een jaar van maatschappelijke druk om iets te doen aan politieke advertenties waarin politici feitelijke onjuistheden verspreiden.

Tegelijkertijd heeft de maatregel waarschijnlijk maar beperkt effect. Wie vóór het verbod een advertentiecampagne start kan deze gewoon tot na de verkiezingen laten doorlopen. Die advertenties worden ook niet gecontroleerd. Wel verschijnen ze in de zogeheten advertentiebibliotheek, waardoor volgens Facebook het weerleggen van beweringen mogelijk blijft. Of dat tegengeluid vervolgens ook wordt gezien door de gebruikers die de reclameboodschap eerder zagen, is de vraag.

Bezorgd over verdeeldheid

Zuckerberg is naar eigen zeggen bezorgd dat doordat zijn land zo verdeeld is, en de definitieve verkiezingsuitslag mogelijk dagen of zelfs weken op zich laat wachten, de maatschappelijke onrust alleen maar groter wordt. Om die reden heeft de topman een aantal maatregelen genomen. Het tijdelijk verbieden van politieke advertenties springt er het meest uit. Een van de andere maatregelen is dat er bovenaan de tijdlijnen van Facebook en Instagram informatie over de verkiezingen komt te staan, onder meer met instructies hoe men per post kan stemmen.

De verwachting is dat veel mensen per post zullen stemmen vanwege de pandemie. Zuckerberg zegt dat Facebook zich voorbereidt op het feit dat claims over de uitslag kunnen worden gedaan voordat deze helemaal binnen is. Berichten van kandidaten waarin ze zichzelf al tot winnaar uitroepen voordat er een officiële uitslag is, zullen een label krijgen met een opmerking hierover.

Al langer kritiek

Het besluit van Facebook om politieke advertenties niet te factchecken is van vorig jaar oktober en er is sindsdien kritiek op. "We denken dat mensen zelf moeten zien wat politici zeggen. En als de inhoud nieuwswaardig is, zullen we dit niet offline halen, ook al is dit in tegenspraak met onze richtlijnen", zei Zuckerberg vorig jaar in tijdens een toespraak. Twitter besloot vorig jaar politieke advertenties helemaal te weren en Google beperkt de bereikmogelijkheden (targeting) ervan.

Diezelfde maand kwam er kritiek vanuit Facebooks eigen gelederen. 250 medewerkers, een fractie van het totale personeelsbestand (35.000 medewerkers), ondertekenden een open brief aan de topman. Ze gaven aan bezorgd te zijn dat met dit besluit de "goede stappen" die waren gezet op het gebied van integriteit teniet werden gedaan. Dit hielp niet, Facebook bekrachtigde het besluit begin januari dit jaar, nadat het er intern nog eens naar was gekeken.