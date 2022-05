Gedode Sedar Soares doet in deepfake-video oproep aan dader en getuigen

Politie zet deepfake in om moord op Sedar Soares op te lossen - NOS

Lang werd gedacht dat Soares is doodgeschoten omdat hij sneeuwballen naar een automobilist had gegooid, maar na onderzoek van een coldcaseteam gaat de politie er nu van uit dat hij het slachtoffer is geworden van een ripdeal. Hij was met vrienden aan het buitenspelen toen criminelen elkaar probeerden te beroven. Daarbij is geschoten en werd Soares door een verdwaalde kogel geraakt, werd eerder deze week bekendgemaakt. Hoewel de politie tot nieuwe inzichten is gekomen, is er nog veel onduidelijk over Soares' dood. De hoop is dat door de video betrokkenen hun jarenlange stilzwijgen verbreken.

In deepfake-video's manipuleren algoritmes beeld en geluid. Zo is het mogelijk dat bijvoorbeeld het gezicht van een acteur wordt verwisseld met het gezicht van een wereldleider, bekendheid of - zoals in dit geval - een slachtoffer van een misdrijf. Ook de stem van de persoon in de deepfake-video kan worden geïmiteerd of door een slim algoritme gemanipuleerd.