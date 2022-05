Wonderkind Alcaraz beschaamt favorietenrol niet, Zverev wil coach Bruguera achterna

Hoewel de uitslag doet vermoeden dat hij weinig moeite met de Argentijn had, werd Alcaraz toch behoorlijk aan het werk gezet door de mondiale nummer 141.

Londero kon het tempo van het supertalent uit Murcia goed bijbenen, speelde goede punten, maar de klasse en power van Alcaraz gaven de doorslag. Hij kreeg in de partij geen enkel breekpunt tegen. Alcaraz speelt in de tweede ronde tegen landgenoot Albert Ramos.

Zverev wil in voetsporen coach Bruguera treden

Ook de als derde geplaatste Alexander Zverev haalde zonder setverlies de tweede ronde. De Duitser was te sterk voor de Oostenrijker Sebastian Ofner: 6-2, 6-4, 6-4.

Zverev draait met een finaleplaats in Madrid en halve finales in Monte Carlo en Rome een prima gravelseizoen. Dit dankt hij deels aan de tips van zijn coach Sergi Bruguera, die Roland Garros twee keer won (in 1993 en 1994).