Vrachtwagen botst met trein bij Roermond: treinverkeer stilgelegd

Het treinverkeer tussen Roermond en Weert is stilgelegd vanwege een aanrijding tussen een vrachtwagen en een trein.

Het ongeluk gebeurde rond 17.00 uur op een spoorwegovergang in Roermond. Zowel de vrachtwagen als de trein raakte zwaar beschadigd, meldt 1Limburg.

Volgens de politie raakten twee inzittenden van de trein lichtgewond. Ze worden voor nekklachten behandeld door ambulancepersoneel.

Over de oorzaak van het ongeluk is nog niks bekend. De NS laat weten dat het treinverkeer in beide richtingen tot minstens 21.30 uur stilligt.