Vitesse verslaat zwak Utrecht in verlenging met 3-0 en bereikt finale play-offs

Vitesse heeft zich na een sterk optreden in de return tegen FC Utrecht geplaatst voor de finale van de play-offs om Europees voetbal. De Arnhemmers werkten in de reguliere speeltijd de 3-1 achterstand van de heenwedstrijd weg en sloegen vroeg in de verlenging toe met een derde goal: 3-0.

In de finale wacht op 26 en 29 mei AZ, dat eerder op zondag de finale haalde ten koste van sc Heerenveen.

Het duurde even voordat Vitesse zijn grote veldoverwicht verzilverd had. Voor rust leverde een schitterend wreefschot van Million Manhoef de 1-0 op. De linkspoot nam aan met zijn dijbeen en ramde de bal daarna uit de lucht in het doel.

Na rust maakte Sondre Tronstad er met een eveneens fraaie knal 2-0 van.