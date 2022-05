Manchester City kampioen van Engeland na comeback op zeldzaam spannende slotdag

Aston Villa, waar Liverpool-legende Steven Gerrard trainer is, was niet van plan te figureren in City's titelfeest. Sterker nog, na een schitterende aanval van Villa werd het even doodstil in het Etihad Stadion. Villa combineerde zich via een voorbeeldaanval de helft van City op, Lucas Digne gaf strak voor en Matty Cash kopte zo hard in dat Ederson de inzet niet kon stoppen.

Een zeldzaam spannende driekwartier Engels voetbal volgden. In Manchester en Liverpool openden City en Liverpool vanaf minuut 45 een enorm aanvalsoffensief.

In Manchester volleerde Kevin de Bruyne hoog over en kwam Gabriel Jesus een teen tekort. Zo'n zestig kilometer westwaarts werd een goal van Sadio Mané afgekeurd wegens buitenspel en schoot Diogo Jota ongelukkig tegen Mané aan.

Siddering

Met meerdere gevaarlijke corners en voorzetten kwam in beide steden een goal steeds dichterbij, maar de bal ging er niet in. In Manchester brak Villa zelfs even uit, azend op een tweede. Een siddering ging door het Etihad. Pep Guardiola frunnikte aan zijn neus, wreef over zijn hoofd en werd in enkele minuten een paar jaar ouder.

In de jacht op een goal kwamen de kanonnen uit de opslag: Raheem Sterling en Gündogan erin in Manchester, Salah erin in Liverpool. De Egyptenaar miste direct een grote kans op een op dat moment beslissende 2-1. Even later gingen de fans op Anfield alsnog volledig uit hun dak. Villa kwam op 0-2. Zou Liverpool scoren, moest City er drie maken. Een bijna onmogelijke opgave. Bijna.