Verstappen wint, maar baalt nog wel van haperende auto: 'Wond me flink op'

"We waren altijd zo sterk qua betrouwbaarheid, maar nu worden we steeds door kleine dingen genekt. Ik weet niet of dat door de nieuwe auto's komt."

"Ik drukte steeds op de knop, maar soms ging hij niet open en andere keren klapte hij meteen weer dicht. Frustrerend. Ik heb alles geprobeerd en wel vijftig keer op die knop gedrukt, maar er is absoluut een probleem met die vleugel. Ik wond me er flink over op, maar probeerde me in te houden."

Vervolgens moest hij de strijd aangaan met George Russell zonder een goed werkende DRS. "Ik ging eraf door een windvlaagje. Ik werd verrast en viel terug tot achter George en Sergio (Pérez, red.)", zei Verstappen na afloop. "Sergio liet me er voorbij, maar toen begaf de DRS het weer. Dat was extreem pijnlijk, 20 ronden zat ik klem achter George."

Het was een Formule 1-race van uitersten voor Max Verstappen in Spanje. Hij won , maar dat ging niet zonder slag of stoot. Na een goede start bleef hij in het kielzog van Charles Leclerc, maar in de negende ronde schoot de Nederlander van de baan.

"Logisch dat Max gefrustreerd werd vanwege de problemen met de DRS. Maar iedereen zit op de limiet. Dat zag je ook bij Ferrari en op het einde van de race bij Mercedes. Als je dat niet doet dan probeer je het niet echt. Het was ongelukkig voor Charles, maar onze snelheid en bandenslijtage was goed vandaag. Sergio deed het geweldig en ik blij met deze 1-2."

"Geen idee hoe de race verder was verlopen als Leclerc niet was uitgevallen, maar ze hebben duidelijk een stap gezet met updates", moest Verstappen erkennen. "Ze hadden een sterk weekend en wij moeten echt aan onze kwalificatie gaan werken."

Uiteindelijk kwam het allemaal goed voor de Nederlander, die dankzij een sterke bandenstrategie de race won en daarmee de leiding in de strijd om de wereldtitel overnam van Leclerc, die uitviel in Spanje.

Verstappens teamgenoot Pérez was tijdens de race niet altijd even blij met de keuzes van Red Bull. De Mexicaan wilde dat Verstappen hem voor zou laten gaan omdat zijn DRS wel werkte en hij zodoende Russell makkelijk had kunnen verschalken. Dat gebeurde niet en later in de race moest Pérez juist Verstappen voorbij laten.

"Een geweldig teamresultaat, maar ik wil wel met het team praten over de tactiek. Ik had hem kunnen winnen als we het strategisch beter of anders hadden aangepakt. We moeten dat intern nog bespreken, maar de sfeer in het team is geweldig en ik ben tevreden. Mijn kans komt nog wel."

Positiviteit bij Ferrari

Mattia Binotto, teambaas van Ferrari, kon nog niet zeggen wat er aan de hand was met de auto van Leclerc maar over het algemeen was hij niet geheel ontevreden over de race. "De auto's waren sterk vandaag. Dat is positief", zei hij.

"Als we niet de problemen met de betrouwbaarheid hadden, hadden we een goed resultaat gehaald hier. We moeten blij zijn met wat we hebben laten zien. We staan niet meer aan de leiding, maar we zijn nog volop in strijd en volgende week is weer een nieuwe kans."