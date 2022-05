Maximale onbelaste reiskostenvergoeding gaat volgend jaar omhoog

Het kabinet haalt de verhoging van de onbelaste reiskostenvergoeding naar voren. Daarvoor wordt volgend jaar en in 2024 200 miljoen euro per jaar gereserveerd, blijkt uit de stukken van de Voorjaarsnota. Het is voor het eerst sinds 2006 dat de kilometervergoeding omhoog gaat.

Vermoedelijk stijgt het bedrag volgend jaar naar 21 cent en in 2024 naar 23 cent per kilometer, zeggen betrokkenen tegen de NOS na berichtgeving van het AD. Het kabinet moet nog besluiten over de exacte bedragen. Daarover wordt pas op Prinsjesdag meer duidelijk.

Nu kunnen werkgevers nog 19 cent per kilometer onbelast vergoeden aan hun personeel. In het coalitieakkoord was al afgesproken dat de maximale onbelaste reiskostenvergoeding omhoog zou gaan. Het is overigens aan werkgevers zelf of ze ook daadwerkelijk meer gaan betalen.

Torenhoge benzineprijzen

De Tweede Kamer vroeg in maart al om verhoging van de maximale onbelaste vergoeding vanwege de torenhoge energie- en brandstofprijzen. Daardoor zijn de reiskosten voor mensen die met de auto naar hun werk gaan fors hoger geworden.

Vanwege de hoge energieprijzen werden eerder dit jaar al de accijnzen op brandstof verlaagd. Die maatregel geldt in principe tot het einde van het jaar. Ook geldt per 1 juli tot het einde van het jaar een lager btw-tarief op gas en elektriciteit.