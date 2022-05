Oranje onder 17 verslaat op EK ook Frankrijk en wordt zo groepswinnaar

Ook in tweede helft slaagde Oranje er lange tijd niet in om het Frankrijk moeilijk te maken, maar tegen het einde van de wedstrijd kwamen de kansen opeens.

Frankrijk was voor rust nog dicht bij de 2-0 toen een van richting veranderd schot van Aymana Aiki op de lat belandde.

Na een klein kwartier zette Zoumana Diallo, na balverlies van Oranje-rechtsback Alvaro Henry, uit de eerste echte kans van de wedstrijd de Fransen op voorsprong. De enige kans voor Oranje in de eerste helft was voor Isaac Babadi, maar zijn schot werd gestopt door de Franse doelman.

Beide landen waren al zeker van de kwartfinales en daarom stonden er bij zowel Oranje als Frankrijk liefst acht nieuwe spelers in de basisopstelling. Met al die wijzigingen was het geen verrassing dat er weinig vloeiend lopende aanvallen te zien waren.

Schoten van Fabiano Rust en Misehouy misten het doel nog, maar met nog een kwartier te gaan kreeg Oranje een strafschop na een overtreding op Banzuzi. De net ingevallen Dean Huijsen, die tegen Polen ook al scoorde uit een penalty, schoot de bal feilloos in de linkerhoek.

Oranje wilde meer, gooide het tempo verder omhoog en vijf minuten later leverde dat een voorsprong op door een treffer van Antoni Milambo na een prima aanval.

Frankrijk joeg op de gelijkmaker, maar in de blessuretijd besliste Oranje de wedstrijd. Een schot van Jaden Slory vloog via de onderkant lat terug het veld in, waar Yoram Boerhout van kon profiteren.