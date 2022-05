Vanavond op tv: strijd in oosten Oekraïne • mkb'ers hebben last van stijgende prijzen • troost in kunst

MKB heeft last van stijgende prijzen Hoeveel hebben we over, voor een patatje met, of voor een attractie op de kermis? Veel midden- en kleinbedrijven worstelen met dit soort vragen. Net als iedereen hebben zij te maken met stijgende prijzen. Maar de vraag is of je dat straffeloos kun doorberekenen naar de klant. Of zijn er andere oplossingen? We spreken drie kleine ondernemers die veel energie gebruiken, en praten door met Hans Biesheuvel van Ondernemend Nederland (ONL).

Troost vinden in de kunst Wie in de put zit, gaat op zoek naar troost. Vroeger had je daar de kerk voor, maar die loopt leeg. Blijft bijvoorbeeld over: schrijvers, schilders en componisten. De Canadese-Russische schrijver en historicus Michael Ignatieff schreef een boek over troost, en waarom kunstenaars als Mahler en El Greco troostrijk zijn. Zijn boek over troost lijkt juist nu, in tijden van oorlog, een snaar te raken. Wij spraken hem.