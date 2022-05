Tientallen doden in India en Bangladesh door noodweer

Noodweer heeft de afgelopen dagen tot grote problemen geleid in het noordoosten van Bangladesh en aangelegen gebieden in India. In een week tijd kwamen daar zeker 57 mensen om het leven door overstromingen, stormen en modderstromen. Het gaat om de hevigste regenval die Bangladesh in bijna twee decennia heeft gezien.

In de Bengaalse regio Zakiganj liepen zeker honderd dorpen onder water. Dat gebeurde doordat in een aangelegen gebied in India een dijk in de grensrivier het begaf door de regen. Zo'n 2 miljoen mensen in Bangladesh zijn omsingeld door het water.