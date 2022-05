Ciccone boekt met knappe solo etappezege in Giro, Bouwman herovert bergtrui

De Italiaanse renner Giulio Ciccone van Trek Segafredo heeft de vijftiende etappe van de Giro d'Italia op zijn naam geschreven. Hij kwam in Cogne solo over de streep onder luid gejuich van de Italiaanse wielerfans.

De jonge Colombiaan Santiago Buitrago werd tweede in de bergrit op zo'n anderhalve minuut van Ciccone. Het roze blijft om de schouders van Richard Carapaz. Beste Nederlander was Martijn Tusveld van DSM, die knap vijfde werd. Ook Bauke Mollema en Gijs Leemreize eindigden in de toptien.

Bouwman heeft bergtrui terug

Koen Bouwman zat mee in een ontsnapping, kwam als eerste aan op de top van de eerste col en veroverde daardoor - opnieuw - de blauwe bergtrui. Na zijn zege in de zevende etappe reed hij ook al tweede dagen rond in het blauw.