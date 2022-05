AZ deelt in slotfase genadeklap uit aan Heerenveen en bereikt finale play-offs

Heerenveen werd in de openingsfase overrompeld, maar herstelde zich gaandeweg. Amin Sarr kreeg een prima mogelijkheid, maar van dichtbij werkte de Heerenveen-aanvaller de bal over het doel.

Al na vijf minuten trok AZ de stand over twee duels gelijk. Dani de Wit schoot na een lange bal van Jordy Clasie raak met buitenkant rechts, waardoor de fans in Alkmaar konden juichen.

AZ heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om een Europees ticket. Een goal van invaller Zakaria Aboukhlal vlak voor tijd nekte sc Heerenveen in Alkmaar: 2-0. Donderdag wonnen de Friezen in eigen huis nog met 3-2.

In het vervolg van de eerste helft gebeurde er vrij weinig. Ook na de pauze waren de kansen schaars, al kregen AZ'ers Vangelis Pavlidis en Jesper Karlsson nog wel mogelijkheden. Hun pogingen verdwenen naast het doel van keeper Erwin Mulder. Aan de andere kant stuitte Sarr op doelman Peter Vindahl.

Tien minuten voor tijd was er eindelijk weer opwinding in het stadion. Sam Beukema kopte op aangeven van Karlsson in vrijstaande positie net over en besefte meteen dat hij een enorme kans had verprutst.

Gouden invalbeurt

Het treffen leek daardoor uit te draaien op een verlenging. De net ingevallen Aboukhlal dacht daar anders over en rondde, na wederom een geweldige pass van Clasie, beheerst af.